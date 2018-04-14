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DHA YURT - İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

ADANA'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde ABD öncülüğündeki güçlerin  Suriye'yi vurduğu dakikalarda herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. ABD- Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim. Suriye ve Irak'taki...

DHA YURT - İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

ADANA'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde ABD öncülüğündeki güçlerin  Suriye'yi vurduğu dakikalarda herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.
ABD- Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim. Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'nin  İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik'te, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonu yaptığı sırada herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik'te operasyon saatlerinde rutin uçuş da gözlenmedi.

Görüntü Dökümü
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- İncirlik Üssü'nden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, ()

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