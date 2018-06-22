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DHA YURT - İlçe halkı uyumadı, şehidini bekledi

IRAKın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan'ın Tercan ilçesine getirildi. Şehidin...

DHA YURT - İlçe halkı uyumadı, şehidini bekledi

IRAKın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan'ın Tercan ilçesine getirildi. Şehidin naaşını yüzlerce vatandaş dualarla karşıladı.
14 Haziran 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde tedaviye alınan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı(23) doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde şehit oldu. Bayracı’nın naaşı gece saatlerinde Erzincan'ın Tercan ilçesine getirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı Bayracı'nın, 2016 yılından beri sözleşmeli er olarak TSK'da görev yaptığı öğrenildi.
İLÇE HALKI UYUMADI, ŞEHİDİNİ BEKLEDİ
Şehit Bayracı'nın şehit haberini alan Tercan halkı ise gece geç saatlere kadar şehidinin naaşının gelmesini bekledi. Şehidin cenazesi, askeri helikopterin ilçe stadına iniş yapmasıyla onlarca araç ve yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Şehidin naaşı askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, onlarca araçtan oluşan konvoy uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın cenazesi, bugün öğlen ilçe meydanında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Helikopterin gelişi
-Sehit cenazesinin askerlerce taşınması
-Cenaze aracına konulması
-Şehidin üniforması ve özel eşyalarının asker tarafından taşınması
-Vatandaşların cenaze aracının arkasından yürümesi
-Araç konvoyundan görüntü
Haber Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,()

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