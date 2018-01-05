DHA YURT - İkizleri ayıran ölümde, domuz gribi şüphesi

TOKAT'ta gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Beyza Köybaşı(3) hastanede hayatını kaybetti. Birlikte hastaneye götürülen ikizi Feyza ise iyileşti. Domuz gribinden şüphelenilirken, çocuktan alınan kan örnekleri incelemek üzere Ankara'ya gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hasan ve Esra Köybaşı çiftinin ikiz çocukları Feyza ve Beyza 24 Aralık 2017'de rahatsızlandı. Ailesinin Erbaa Devlet Hastanesine götürdüğü ikizler buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gribal enfeksiyon teşhisi konulan Beyza Köybaşı’nın ikiz kardeşi Feyza, 31 Aralık 2017 tarihinde tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akciğerlerinde de sorun bulunan Beyza ise hastanede tutuldu. Talihsiz çocuk 2 Ocak'ta doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Beyza, aynı gün ilçe merkezindeki Evyaba Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Hastanenin, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden şüphelenmesi nedeni ile çocuktan alınan kan örneği incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderildi. Tahlil sonucu bekleniyor.

Konunun sorulduğu Tokat Valisi Ömer Toraman, kentte mevsimsel hastalıklardan dolayı yoğunlaşma olduğunu ifade ederek, "Mevsimsel salgın hastalıklarda döneme bağlı olarak artışlar olabiliyor. Bunun dışında özel olarak spesifik bir durum bilgimiz dahilinde değil. Grip tanımı pek çok virüsün etki ettiği bir genel isimlendirme. Bunların çeşitleri türleri her yıl değişebiliyor. Dolayısıyla mevsime bağlı rahatsızlıklar bunlar. Çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'TETKİK İÇİN GÖNDERİLEN TAHLİLLER VAR'

Mevsime bağlı özellikle çocukluk çağındaki hastalarda ağır grip ve infülaza vakaların olabileceğini kaydeden GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise şöyle konuştu:

"Şüpheli olanlar mutlaka tetkik için gönderiliyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Ama şu anda paylaşılacak net bir bilgi yok. Olağan bir şey yok. Her kış mevsiminde bu dönemde çocuklarda görülen ağır vakalar bizde de rastlanılıyor ve kaybedilen vakalar olabiliyor. Ama bunun teferruatında 'şöyle' diye ifade etmek için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Şüpheli vakalar mutlaka tetkik ediliyor. Olağan dışı her yıl görülenlerin dışında bir şey yok. Tetkik için gönderilen tahliller var. Sonuçlarını almak lazım henüz sonuçlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil."

Görüntü Dökümü:

-Hastaneneng örüntüsü

-Vali Toraman'ın açıklaması

-Rektörün açıklaması

-İkizlerin fotosu (Sağdaki Beyza)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, ()

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