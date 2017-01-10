DHA YURT; İKİZLERDEN GERİYE YAPTIKLARI KARDAN ADAM VE TERLİKLER KALDI

BURSA’da dün 3 yaşındaki ikiz kızlarını öldürüp daha sonra eşi Mustafa Kahraman'a, 'hakkını helal et' yazılı SMS attıktan sonra intihar eden 24 yaşındaki Zahide Kahraman ve çocukları, Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde toprağa verilecek. Henüz 3 yaşında ölen ikizlerden geriye dün öğle saatlerinde evlerinin bahçesinde yaptıkları kardan adam ve giydikleri aynı renk terlikler kaldı. Kentin İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak’ta oturan Zahide Kahraman dün öğleden sonra iddiaya göre, ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'i evlerinin oturma odasındaki doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra, eşi Mustafa Kahraman'a cep telefonundan 'hakkını helal et' mesajı gönderdi, ardından yatak odasında kendini iple asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, ikiz kızlar Şengül Eslem ve Erçin'in dün öğle saatine kadar evlerinin bahçesinde kardan adam yaptıkları sonra evlerine girdikleri belirlendi.

MESAJI ALINCA EVE GELDİ KORKUNÇ TABLO İLE KARŞILAŞTI

Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken eşinin gönderdiği 'hakkını helal et' yazılı mesajı alınca taksi tutup evine gelen Mustafa Kahraman eşi ve ikiz kızlarının cesediyle karşılaştı. İkiz kızlarına düşkünlüğüyle bilinen ve isimlerini kollarına yazan Mustafa Kahraman olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kahraman'ı yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

ÇİZGİ FİLM SEYREDERKEN ÖLMÜŞLER

İntihar eden ve cesedi yasak odası tavanına asılı bulunan Zahide Kahraman'ın, intihar etmeden önce zehirlediği ikiz kızların cansız bedenleri de oturma odasında aynı koltukta bulundu. İkizler Şengül Eslem ve Erçin'i televizyonda çizgi film izlerken öldükleri belirlendi. Bunalıma giren Zahide Kahraman'ın yaşamına son vermeden önce kızlarını doğalgaz ile öldürdüğü belirtilirken, savcılık yastıkla boğma ihtimalini de araştırıyor. Ölmeden önce eşi ile fotoğraflarının tümünü ve evlilik cüzdanını yırtan Zahide Kahraman ile ikizlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Dursunbey ilçesine götürüldü.

ERKEKLE YAZIŞMA İDDİASI

Polis, ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden Zahide Kahraman'ın cep telefonuna el koydu. Zahide Kahraman'ın bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaşı ile telefonda mesajlaştığı, bunu gören Mustafa Kahraman'ın kendisine kızdığı ve S.Ç.'yi dövdüğü öne sürüldü. Aralarında anlaşmazlık nedeniyle Zahide Kahraman'ın evi terk ettiği ve 5 gün sonra eşiyle barışıp yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.

Görüntü dökümü



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-Evin önünden görüntü



-Röportaj



-Cenazelerin çıkartılması



-Anne ve çocukların fotoğrafları

Berktuğ ÖNCÜ /Faruk KAHRAMAN/BURSA, () -

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