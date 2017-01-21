DHA YURT - İkiz bebeklerini yola attı, eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

İkiz bebeklerini yola attı, eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Cinayet anı güvenlik kamerasında:

GİRESUN’un Tirebolu İlçesinde, boşanma davası açan eşi 19 yaşındaki Ayşe Kuru ile kayınvalidesi 39 yaşındaki Neriman Taş’ı bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Cabir Kuru’nun olay anı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Eşi ve kayınvalidesinin kucaklarındaki ikiz bebekleri alarak karayoluna atan katil Kuru’nun, önce eşini, sonra da kayınvalidesini bıçak darbeleriyle öldürmesi görüntülere yansıdı. Katil Kuru’nun, jandarma ekiplerince yakalanması da görüntülendi.

Olay Tirebolu ilçesi, Düzköy Köyü Güce ilçesi yol ayrımında dün öğleden sonra yaşandı.

Yol ayrımında gördüğü kayınvalidesi Neriman Taş ve eşi Ayşe Kuru’nun üzerine yürüyen ve kısa süre tartışan Cabir Kuru, ardından da kucaklarındaki ikiz bebeklerini alarak, araçların geçtiği karayolunda yere attı. Çevredeki insanların gözü önünde, bebekleri yere attığı için üzerine yürüyen eşi Ayşe Kuru’ya art arda bıçak saplayan Kuru, ardından da kayınvalidesini bıçaklamaya başladı. Kuru, olay sonrasında kaçtı.

ÇADIRDA YAKALANDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Kuru ve Neriman Taş’ın cesetleri, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de katil Cabir Kuru’yu yakalamak için yoğun çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesi sonrasında Espiye İlçesi’ne gittiği belirlenen Cabir Kuru, eşi ve kayınvalidesinin cesetlerinin morgunda bulunduğu Espiye Devlet Hastanesi karşısındaki bir arazide, bir çadırda saklanırken jandarma ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Kuru'nun jandarma ekiplerince yakalanması da cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

(GÜVENLİK KAMERASI)

-ikiz bebekleri yola atması

-Cniyat anı

(JANDARMA KAMERASI)

Cabir Kuru'nun yakalandığı operasyonun görüntüleri

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN ()



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