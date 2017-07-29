DHA YURT - İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'ne geldi.
Sabah saat 8.30 sıralarında özel uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanına inen Bakan Süleyman Soylu'yu Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleymen Suat Dilberoğlu ve kurum amilerleri karşıladı. Bakan Soylu, havaalanında ayrılmadan daha sonra helikopterle Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesine geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Bakanın özel uçağı havalimanın inmesi
-Bakan Süleyman Soylu'nun uçaktan inmesi
-Bakanı Soylu'yu Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi öğrencilerin çiçekle karşılaması
-Heyetin Bakanı Karşılamasıve tokalaşması
-Bakanın polislere selamlaması
-Helikoptere binmesi
-Genel Detdaylar
Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-