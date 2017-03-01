DHA YURT - İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli esnafını dinledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Tunceli'ye geldi. Güvenlik korucularıyla kahvaltı yapan Bakan Soylu, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte uçakla Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan da Helikopterle Tunceli'ye geçti. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na inen Bakan Soylu ve beraberindekileri Vali Osman Kaymak ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, ilk olarak Jandarma Komutanlığı'na geçerek güvenlik korucularıyla biraraya geldi. Güvenlik korucularıyla sabah kahvaltısı yapan Bakan Soylu, korucularla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kahvaltı sonrası Bakan Soylu ve beraberindekiler çarşı merkezine gelerek esnaf ve vazandaşlar ile görüştü. Esnafı dolaşan Bakan Soylu'nun yanına gelen ve adı öğrenilemeyen bir kişi, görevden uzaklaştırılan öğretmen ve memurların göreve iade edilmesi talebinde bulunurken, bazı vatandaşlar da Tunceli'ye yatırım yapılması ve işsizlere iş imkanı sağlanmasını istedi. Yaklaşık 1 saat süren esnaf ziyaretinin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Tunceli Valiliği'ne geçti. Burada Vali Kaymak'tan bölgede devam eden operasyonlar hakkında brifing alan Bakan Soylu, devam eden ziyaretlerden sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Bakan Soylu ve beraberindekiler bu toplantı sonrası Çemişgezek İlçesi'ne geçerek gezi ve incelemelerine burada devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan soylu çarşı merekezinde esnaf ziyaretinde

-Esnaf ve vatandaşlar ile diyalog

-Vatandaşın derdini anlatması

-Vatandaşların talepleri

-Alınan güvenlik önlemleri

-Çarşı merkezinden ayrılış

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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