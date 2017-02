DHA YURT:'İÇ SAVAŞ ÇIKAR' DİYEN AK PARTİLİ YÖNETİCİNİN İSTİFASI İSTENDİ(EK) AK PARTİLİ ERDEM, "SÖZLERİM CIMBIZLA ÇEKİLDİ"

AK Parti Soma İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu konferansta referandumla ilgili olarak, "Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle gündeme gelen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, hem AK Parti Genel Merkezi hem de kamuoyunun tepkisini çekmesinin ardından partisinin il başkanlığına gelerek istifasını sundu. Partisinin il başkan yardımcılığı görevinden istifa dilekçesini verdiğini dile getiren Ozan Erdem, yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek, "Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm. Partime, davama, aşığı olduğum ülkeme, kardeşliğe ve bütünlüğümüze, beraberliğimize zarar verme ihtimalini düşündüğüm için partimdeki görevimden, yönetim kurulu üyeliğimden görülen lüzum üzerine gönüllü olarak isteyerek istifamı sunmuş durumdayım. Gerekli açıklamayı gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağım" diye konuştu.

CHP'Lİ ELBİNSOY'DAN AK PARTİLİ ERDEM'E ELEŞTİRİ

CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'i eleştirerek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Manisa AKP İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in 'referandumda hayır çıkması durumunda iç savaşa hazırlanın' demesinin ardından teşkilat başkanı tarafından 'böyle bir görüşü ifade eden bir kişinin, partinin yetkili organlarında işi olmaz diyerek, istifasının alınmasının istenmesi olumlu olsa da yetmez. Bu kişi, bu cesareti nereden almaktadır? Bu söylemlerle ne amaçlanmaktadır? Bu soruların muhakkak cevaplanması gerekmektedir. Söz konusu kişi, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suretiyle suç işlemiştir. Buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz. 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu sürecinde, insanları korkutmadan tehdit etmeden, eşit propaganda ve ifade özgürlüğünü sağlamak, oyunun rengi ne olursa olsun aynı değerde görmek demokrasinin sandığa oy atabilmekten ibaret olmadığının göstergesidir. Bir kesimi memnun etmese de sandıktan çıkacak her sonuca saygılı olunması toplumsal barışın sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle özellikle siyasetçilerin söylemlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Sandığa gidecek her vatandaşımıza diyeceğimiz şudur. Üzerinizde hiçbir baskı hissetmeyin, aklınızı, vicdanınızı, gerçek hür iradenizi sandığa yansıtın. Oylanan rejimin kendisidir. Sandıktan hayır sonucunun alınması halkın parlamenter sisteme sahip çıkması, tek adam rejimini reddetmesi demektir. Bu sonuçtan kaos ortamı oluşmasını beklemek; 94 yıllık Cumhuriyetimizin tüm değerlerini açıkça yok saymaktır. Ki, bu değerler bizi 94 yıldır yurtta ve dünyada barış içinde yaşatmaktadır. Toplumsal bir mutabakat olan anayasanın oylanması üzerinden, toplumu kutuplaştırmaya çalışmak siyasi bir propaganda yöntemi midir? Eğer öyleyse, halkımız bu oyuna gelmeyecektir. Demokratik, insan haklarına saygılı, ifade özgürlüğünün korunduğu bir Türkiye hepimizin özlemidir. Cumhuriyet Halk Partisi Soma İlçe Başkanlığı olarak, siyasal görüşü ne olursa olsun, her kesimden yurttaşımızın eşit temsil edildiği güçlü parlamenter sistemi savunuyoruz. Çözüm demokrasidedir. Bir arada barış ve refah içinde yaşamamızın garantisi de budur"

