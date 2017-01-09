DHA YURT; HEYELAN CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ CANLARINI ZOR KURTARDILAR

ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 29 ekiple yolları açmak için çalışıyor. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava şehir içi yollarda buzlanmaya yol açtı. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

HEYELAN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çaydamar Mahallesi'nde kar temizliği yapan iş makinesi su borusunu patlattı. Hızla akan su ile birlikte heyelan meydana geldi. Heyelan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kayan toprak hızla yokuş aşağıya akıyor ve iki kişinin sağ ve sola kaçtığı görülüyor. Kısa süren heyelanda, can ve mal kaybı olmadı.

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Kozlu ile Kilimli İlçeleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle beyaz güzellik, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karlı patikalarda yürüyenler güzel manzaranın fotoğraflarını çekti.

Görüntü Dökümü:



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-Cep telefonu kamerası heyelan



-Karlı yollarda ilerleyen araçlar



-Limanda bekleyen gemi ve tırlar



Süre: (1.43) Boyut: (109 MB)

-Kar manzarası detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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