DHA YURT - HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılanan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, davanın bugünkü duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

HDP'li Behçet Yıldırım ise barış amacıyla katıldıkları yürüyüşlerin ardından FETÖ'cü polisler tarafından hazırlanan soruşturmalar ile davanın açıldığını belirterek, "Mahkemeye gitmediğim için böyle bir karar çıkarılmış. Mahkemeye gitmeyeceğim yakalarlarsa yakalasınlar. Bunu yapanların hepsini tanıyorum, amaçları bizim dokunulmazlığımızı kaldırmak. Benim kaçtığım yok, daha dün çarşıda esnafları ziyaret ettik" dedi.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()-

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