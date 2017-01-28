Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan, gözaltına alındı
HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan,...
Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...

DHA YURT - HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, evinde gözaltına alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla...

DHA YURT - HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, evinde gözaltına alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma konusunun 6-8 Ekim olaylarından sonra yapılan basın açıklaması olduğu belirtildi.

Dün gözaltına alınıp bugün adli kontrolle serbest bırakılan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.