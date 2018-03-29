DHA YURT - Hazro'da askeri araca roketatarlı saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda araçtaki askerlerden 6'sı hafif şekilde yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİK: 6 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde, PKK'lı teröristlerin mayın ve patlayıcı taramasından dönen güvenlik güçlerine yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Hazro ilçesinde mayın/el yapımı patlayıcı araması sonrası güvenlik kuvvetlerimize, 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırı neticesinde, 6 güvenlik personeli hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı güvenlik personelimiz Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ivedi olarak tedavilerine başlanmıştır. Olayın faili teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmektedir."

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