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DHA YURT: HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 104 GÖZALTI

HATAY merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda aralarında profesörlerin de bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

DHA YURT: HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 104 GÖZALTI

HATAY merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda aralarında profesörlerin de bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve örgütle bağlantısı bulundukları iddiasıyla Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Kahramanmaraş, Antalya, Isparta, Batman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıtı. Operasyonda 104 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerin arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent olduğu bildirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Hastaneden genel görüntü



- Gözaltına alınanların hastaneye getirilip sağlık kontrolünden geçirilmesi

SÜRE:01' 33" BOYUT:48 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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