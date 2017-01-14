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DHA YURT - Hatay'a şehit ateşi düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Bitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirilen şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için...

DHA YURT - Hatay'a şehit ateşi düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirilen şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babası Mehmet ve eşi Şirin ile ikiz kızları Yağmur ile Yasemin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in tabutu omuzlara alınarak tekbirlerle cenaze nakil aracına konuldu. Askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin, Akbez Kılıçlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin araçla alana geLmesi

- Omuzlara alınması

- Şehidin babası ve kardeşleri

- Şehidin fotoğrafı

- Cenaze namazının kılınması

- Şehidin babası Mehmet Şirin

- Çevredeki evlerin çatısında namaz kılanlar

- Şehidin eşi Servet ve ikizleri Yağmur ile Yasemin'den detay

- Şehidin tabutunun omuzlara alınması

- Tören mangası ve cenaze aracının hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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