DHA YURT - Hastane bitişiğindeki çatı yangını korkuttu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde özel bir hastanenin bitişiğindeki binanın çatısında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tedbir amaçlı hastanedeki hastalar çevredeki hastanelere tahliye edildi.

Yangın Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Altay'a ait 8 katlı binanın çatı katında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çatıyı alevler kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu arada çatısı yanan binanın yan tarafında bulunan özel hastanedeki hastalar tedbir amaçlı çevredeki yakın hastanelere tahliye edildi. Hastaları tamamen tedbir amaçlı başka hastanelere tahliye ettiklerini söyleyen Hastane Başhekimi Dr. Hakan Öbek "Yan binanı çatısında çıkan yangın nedeniyle hastalarımızın dumandan etkilenmemeleri için yoğun bakım ünitesi ve servislerde yatan hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın söndürüldü. Yaklaşık 2 saat sonra hastalarımızı yeniden hastanemize getireceğiz. Şuan hastalarımızla ilgili bir sıkıntı yok. " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatıdaki yangın

-Hastaların tahliyesi

-Başhekim açıklaması

Haber: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli)()