DHA YURT - Halk otobüsünü çaldı, yolcu aldı

İZMİT'te sürücüsünün anahtarı üzerinde bıraktığı halk otobüsünü çalan kişi, yolda üzerinde bulunan duraktan bulunan iki kişiyi de alarak yola devam etti. Otobüs sürücüsü taksi ile otobüsün önünü keserken, otobüsü çalan kişi kaçtı. Yaşanan anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Salı günü, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü temizledikten sonra ellerini yıkamak için tuvalete gitti. Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakınca bir kişi aracı çalıştırarak çaldı. Geri döndüğünde otobüsünü hareket halinde gören Kazım Bozkurt, terminalde bulunan bir taksiye binerek peşine düştü. Otobüsü çalan kişi bu sırada yolda üzerinde bulunan durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bırakırken adres sordu. Kazım Bozkurt'un içerisinde bulunduğu taksi, İzmit Turan Güneş Caddesi'nde otobüsün önüne keserek durdurdu. Otobüsü çalan kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazım Bozkurt hırsızın peşine düşmesine rağmen yakalayamadı. Yaşanan anlar araç içerisindeki kameralara yansıdı.

Kazım Bozkurt hırsızın 17-18 yaşlarında olduğunu belirterek, "Otobüsü temizledikten sonra ellerimi yıkamak için tuvalete gittim. Sıramın gelmesini bekliyordum. Geri döndüğümde aracı birisinin çalıştırdığını gördüm. Sıramın gelmesini bekliyordum. Arkadaşların şaka yaptığını sandım. Taksiye binip peşine düştüm. Taksici aracın önünü kesti. Aracı çalan kişinin peşinden koştum ama yakalayamadım" dedi.

Polis, Kazım Bozkurt'un şikayeti üzerine güvenlik kamerasını kayıtlarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri,

yolcu alması,

yolcuların inmesi,

taksinin aracın önünü kesmesi,

sürücünün araçtan inmesi, hırsızın kaçması

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () -