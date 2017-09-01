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DHA YURT: HAKKARİ VALİLİĞİ: 4 PKK'LI VE 1 İŞBİRLİKÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

HAKKARİ'nin Oğul Köyü kırsalında 4 PKK'lı terörist ile onlarla toplantı halinde olan 4 işbirlikçinin insansız hava aracı Bayraktarla vurulduğu, 4 PKK'lı ile 1 işbirlikçinin öldüğü, 3 işbirlikçinin ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde...

DHA YURT: HAKKARİ VALİLİĞİ: 4 PKK'LI VE 1 İŞBİRLİKÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

HAKKARİ'nin Oğul Köyü kırsalında 4 PKK'lı terörist ile onlarla toplantı halinde olan 4 işbirlikçinin insansız hava aracı Bayraktarla vurulduğu, 4 PKK'lı ile 1 işbirlikçinin öldüğü, 3 işbirlikçinin ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altnda bulundukları belirtildi. Hakkari Valiliği dün saat 15.30'da Oğul Köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde silahlı insansız hava aracı ile vurulan PKK'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı. Tespit edilen dinamik hedefe silahlı Bayraktar ile bomba atıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Söz konusu atış neticesinde 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilen bölgede teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan  anlaşılan İbrahim Sak, ve Musa Tarhan isimli işbirlikçiler hafif şekilde, Mehmet Temel ve İsmail Aydn isimli işbirlikçiler ise ağır şekilde olmak üzere toplam 4 işbirlikçinin yaralandığı, kendi imkanları ile Hakkari Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındıkları tespit edilmiştir. Söz konusu yaralanan işbirlikçilerden Mehmet Temel Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altında iken vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HAKKARİ, () - 

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