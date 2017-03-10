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DHA YURT - Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp bulundu (2)

Patlayıcıların imha edilme anı HAKKARİ'nin eski Kırakdağ Köyü'nde kullanılmayan bir evde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Hakkari...

DHA YURT - Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp bulundu (2)

Patlayıcıların imha edilme anı

HAKKARİ'nin eski Kırakdağ Köyü'nde kullanılmayan bir evde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı eski Kırıkdağ Köyü'nde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen yıkık bir evde malzeme olduğuna dair bilgi edilnilmesi üzerine operasyon yapıldı. Dün yapılan Eski Kırıkdağ Köyü içerisinde kullanılmayan evde yapılan aramalarda 8 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 8 büyük tüp, 2 küçük tüp, 6 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilirken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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JANDARMA KAMERASI

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-harabe bir evde bulunan tüpler

-Tüpleri anlatan Jandarma görevlisi

-Detaylar

-Tüpler imha edilirken

-Yükselen dumanlar

Haber-Kamera: HAKKARİ,()-

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