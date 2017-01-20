DHA YURT - Hakkari'de öğrencilerin karne sevinci

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı.

Hakkari'deki tören, Merzan Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı. Karne dağıtım törenine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz , Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, Hakkarili türkücü Aydın Aydın ve Toplum Destekli Polis ekipleri katıldı. 'Kanka polis' maskotu da polislerle okula geldi. İlk olarak okuldaki birinci sınıf öğrencilerini karneleri dağıtıldı. Bu sırada kendisine "Merhaba" diyen bir öğrencinin 'kanka polis'ten korkması üzerine Vali Toprak, öğrencinin yanına giderek çeşitli hediyeler verdi. Toplum Destekli Polis ekipleri de öğrencilere boyama kitapları dağıttı.

Aydın Aydın ise öğrencileri çok sevdiğini ve onlar için besteler yapıtğını söyledi. Daha önce yaptığı 'Kuzuların Sesi ' şarkısını öğrencilerle birlikte okudu. Aydın Aydın şarkının nakarat bölümünde yer alan 'Püüüüt' derken, öğrenciler de kuzular gibi 'Meee' diyerek şarkıya eşlik etti, eğlenceli anlar yaşandı.

Vali Toprak, Hakkari'de yapılan TEOG-1 sınavında Hakkari'nin en başarılı okulu seçilen öğrencilerle de sohbet edip, derslerini sordu. Vali Toprak, tatile giren öğrencilerin Hakkari'deki kayak merkezine gidip kayak yapmalarını ve iyi dinlenmelerini tavsiye etti. Vali Toprak, "Tatilde kitap okumayı ihmal etmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Okul önünde öğrenciler tarafında çiçeklele karşılanan vali



-Vali Toprak, yetkililerle tokalaşması



-Sınıfa giren Vali Toprak ve beraberindekiler



-Vali Toprak, öğrencilerle sohbet etmesi



-Kanka polis bir öğrencinin yanına gitmesi



-Kanka polisten korkan öğrenci



-Vali Toprak öğrencilere karnelerini verirken detaylar



-Kanka polis öğrencilere boyama kitabı vermesi



-Vali Toprak kanka polisten korkan öğrenciye boyama kitabı verirken



-Öğrencilerle bir arada hatıra resim çekerlerken



-Sanatçı Aydın Aydın , öğrencilere 'Kuzuların sesi ' şarkısını seslendirirken



-Sanatçı Aydın'a eşlik eden öğrenciler



-Vali Toprak ve beraberindekiler 8 . sınıfa girerken



-Vali Toprak'ın öğrencilere nasihatlerde bulunması



-Öğrencilere karnelerini verirken



-Vali, kendisinden uzun boylu olan bir öğrencinin karnesini verip espri yaparken



-Detaylar



-Okul binası önünde hatıra resim çektirmeleri

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()

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