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DHA YURT - Hakkari'de, Irak sınırında çatışma: 2 şehit, 7 yaralı (2)

HAKKARİ'nin Irak sınır hattında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 7 asker yaraladı. Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana çatışmayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada şöyle...

DHA YURT - Hakkari'de, Irak sınırında çatışma: 2 şehit, 7 yaralı (2)

HAKKARİ'nin Irak sınır hattında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 7 asker yaraladı. Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana çatışmayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Haber: HAKKARİ,()

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