DHA YURT - Hakan Çavuşoğlu:24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın İnegöl ilçesinde katıldığı açılışta yaptığı konuşmada "24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. Türkiye 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl ilçesinde belediye tarafından 2.5 milyon lira harcamayla yaptırılan Ayçiçeği Masal Köyü Parkı'nın açılışına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile davetlilerin katıldığı açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Türkiye yıllardan bu yana teröre ilişkin çok güçlü bir mücadele veriyor. Son dönemde bu noktadaki konsept değişikliği ile beraber terörün üzerimize gelmesini beklemeden nerede gizleniyorsa inlerinde, çöplüklerinde bulmak suretiyle imha ediyoruz, bertaraf ediyoruz. Türkiye’mizin geleceğine ket vurmaya çalışan bu taşeron örgütleri bitirmeye kararlıyız. Bugün de 1 şehidimiz var. Taner Çobanoğlu kardeşimizi Afrin’de tuzak kurarak şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

İNEGÖL PARLAYAN YÜZ

İnegöl ilçesinin Bursa’nın parlayan yüzü olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Sanayisiyle, ekonomisiyle, insan kapasitesiyle, nüfus yapısıyla Bursamızın en güçlü ilçelerinden bir tanesi. Hal böyle olunca bu ilçede her geçen gün ihtiyaçlar artıyor. Bir taraftan da İnegöl hak ettiği konfora gün geçtikçe kavuşuyor, sahip oluyor. Hizmetlerimiz devam edecek. Gerek Ankara’dan genel idareden, gerekse yerel hizmetlerimiz devam edecek. 30 Mart’ta yola çıkarken bir motto belirlemiş, 3’lü olsun güçlü olsun demiştik. AK Parti iktidarının Büyükşehir’de taçlanması ve İnegöl’de de etkisini göstermesi adına bu mottomuz hayat bulmuştu. 2,5 milyon liralık bu park bölgeye vizyon katacak. Sadece eğlenilen, oyuncaklarla oynanan bir mekân olmaktan ziyade bir teması var. Çocuklarımızın bu yaşlarda bunlarla tanışması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın İnegöl belediye Başkanı olduğu dönemde attığı bu adımı tebrik ediyor, Alper Taban kardeşimize de tamamladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

"23 NİSAN ŞENLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Çavuşoğlu, “Bursa’da TRT öncülüğünde 23 Nisan şenliklerini gerçekleştiriyoruz. Birçok ülkeden kardeşimiz burada bulunuyor. Dünyada 50’nin üzerinde televizyonun Bursa’dan canlı yayın yapacak olmaları Bursa’mız için önemli bir kazanım olacaktır. Bu konu gündeme geldiğinde birkaç il görüşülüyordu, son anda katılarak Bursa’ya gelmesine karar verildi. TRT Genel Müdürümüzün bunda çok önemli desteği oldu, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

24 HAZİRAN’DAN SONRA TÜRKİYE İÇİN YEPYENİ PENCERELER AÇILACAK

"İnegöl bize çok güçlü destek veren bir ilçemiz. Neredeyse yüzde 60’ı gördük, önümüzdeki süreçte çok daha iyisini göreceğiz" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "24 Haziran’da seçime gitme kararı aldık. 24 Haziran’dan sonra Türkiye için yepyeni pencereler açılacak. 16 Nisan’da kabul edilen referandumla beraber milletimiz sistem değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulup kapıları ardına kadar açacak. Türkiye 2023 ve 2071 hedeflerine doğru hızla koşmaya devam edecek. Her şeyimiz değişiyor. Düşünce paradigmamızdan tutun yaptığımız yatırımlara kadar. Eskiyi mukayese etmeme gerek yok. Nerelerden nereye geldiğimizi zaten yaptığımız yatırımlarla görüyorsunuz. Dünyada son 10 yılda gerçekleşen en büyük 10 projenin 6’sının Türkiye’de gerçekleştiğini söylememiz bile çok önemli. Bu bir güzelliktir. Türkiye’de yıllardır yapılamayan ne varsa, Türkiye’nin önünü açıp daha güçlü yapacak ne varsa bunu yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 7/24 çalışacağız. Marifet iltifata tabidir diyerek siyasetçinin iltifatının sandıkta olduğunu bilerek 24 Haziran’da bunu bize sandıkta göstereceksiniz. Hizmetlerin rahmet gibi sağanak sağanak İnegöl’e de yağmasını istiyorsak istikrarı sürdüreceğiz. Türkiye’yi güçlü hale getireceğiz, İnegöl’ü dünyanın tanınan marka ilçelerinden bir tanesi yapacağız.”

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan masal parkı gezildi. Çavuşoğlu, törenin ardından Bursa’ya hareket etti.

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Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

