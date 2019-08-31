DHA YURT - HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 6 YARALI
DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul...
DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Süleyman Ceylan idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücü Süleyman Ceylan ile otomobildeki Handan Ceylan, Şaduman Ceylan, Ahmet Ceylan, Kerem Ceylan ve Zeynep Ceylan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Hendek'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza alanından görüntü
Kaza yapan aracın görüntüsü
Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü
Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü
İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()
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