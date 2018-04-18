ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

DHA YURT: GÖREVDEN ALINAN YÜZBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur (Koştan), kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin tabancasını...

DHA YURT: GÖREVDEN ALINAN YÜZBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur (Koştan), kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin tabancasını ayarak yaşamına son verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alındığı belirtilen Ödemiş Askerlik Şubesi eski başkanı yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi' görevli olan ve nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. Görevliler ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi. Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği anlaşılırken, olay yerine gelen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Fatih Uğur K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
------------------
- Yüzbaşı Fatih Uğur K.'nın fotoğrafı
- Askerlik şubesi önünde polis ve olay yeri inceleme ekipleri, cenaze otosu
- Fatih Uğur K.'nın cenazesinin tabutla cenaze otosuna konulması
Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()

==========================================================
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314