DHA YURT - Göltürkbükü'ndeki kanlı gecede soruşturma sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki beach club'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili çifte tabancalı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken, Çilek Beach Club ve Sess Beach Club'ın yetkilileri ortak açıklama yapıp, "Biz komşuyuz, ekmeğimizin peşindeyiz birbirimize husumetimiz yok" mesajı verdi.

Açıklamaya, her ikisi de Keleşharım Caddesi'nde bulunan Çilek Beach Club'ın ortaklarından şarkıcı Berksan ve İbrahim Çakmak ile Sess Beach Club'ın ortakları Celal Yarar ve Ecevit Yılan katıldı. İki işletme arasında husumet olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirten Çilek Beach Club'ın ortaklarından şarkıcı Berksan, "Bu olayın biran önce çözülmesi için biz de adli makamları yoğun şekilde yardımcı oluyoruz. Biz iki komşu işletmle olarak, ekmeğimizin peşindeyiz. Aramızda kesinlikle bir husumet yok. Ayrıca bu olayla ilgili haberlerde, bazı medya organları benim hedef olduğumu yazdı. Bu kesinlikle doğru değil. Hedef ben değildim, benim böyle olaylarla işim olmaz. Bu nedenle bunu ortaya gerçekmiş gibi yayanlar hakkında yasal işlem başlattım. Ortalıkta müthiş bir bilgi kirliliği var" dedi.

"OLAY EN KISA ZAMANDA AYDINLATILACAKTIR, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Sess Beach Club'ın işletmecisi Celal Yarar ise yaşananların kendilekrini derinden etkilediğini belirtip, "1 personelimiz yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Komşu işletme ile husumetimiz yok. Olay, en kısa zamanda aydınlatılacaktır, adalete güveniyoruz. Yaşamını yitiren ve bu yıl işe başlayan Furkan Say kardeşimiz öğlen İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok üzgünüz. Yaşadığımız şoku üzerimizden atmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"BÖYLE GÜZEL BİR TATİL MERKEZİNE BU TÜR OLAYLAR YAKIŞMIYOR"

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki beach club'lar yaşanan olay nedeniyle bugün de müzik yayını yapmazken, tatilciler üzerlerinden şoku atmaya çalışıyor. Yaklaşık 30 yıldır beach club'ların yanındaki evinde yaz tatilini geçiren Canan Aygün (48), "Göltürkbükü sadece Bodrum ve Türkiye'nin değli dünyanın gözde merkezi. Burada bu tür olaylar çok olmaz. Herkes, birbirinin eğlenmesine, dinlenmesine saygı gösterir. Tabii ki olay çok üzücü. Üzerimizden şoku atlatmaya çalışıyoruz. Böyle güzel bir tatil merkezine bu tür olaylar yakışmıyor. Keşke olmasaydı" dedi.

Göltürkbükü'nde tatilin geçiren Hayri Çizel ise "Burası sakinliği, güzelliği ile sık sık tatil için tercih ettiğimiz yer. Olay gecesi de olanları duyduk, şoke olduk, silahlı birisi geliyor ve rastgele ateş ediyor. Bu tür olaylar için kesinlikle daha ciddi önlemler alınması gerekir" dedi.

16 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Öte yandan çifte tabancalı saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam eden jandarmanın, soruşturma kapsamında bugüne kadar işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Göltürkübükü Mahallesi'ndeki Çilek Beach Club'a pazar saat 03.00 sıralarında gelen bir kişi, iddiaya göre önce Sess Beach Club'ı sordu. Hemen yan taraf olduğunu öğrenince de o tarafa yöneldikten bir süre sonra belindeki çifte tabancayı çıkartı, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin eğlendiği her iki beach club'ta büyük panik yaşandı. Saldırıda vücutlarına kurşun isabet eden Sess Beach Clup'ta komi olarak çalışan Furkan Say (21), garson Nesibi Günenç (28) ile Çilek Beach Clup'ta çalışan garson Yasin Kaya (29) ile müşterilerden, ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho (36) ile ile M.K. (24) yaralandı.Yaralılardan Furkan Say, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Saldıgan ise panikten yararlanıp, kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olayın meydana geldiği ikik beecah club'ın önünde açıklama yapılmasından görüntü

-Üç tatilci ile röp.

- muhabirinin anonsu

-Beach Club'a gelen tatilcilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) ()

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