DHA YURT - Gölcük'te heyelanda faciadan dönüldü

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde D-130 Karayolu üzerinde yaşanan heyalanda dev kayalar istinat duvarının üzerine çöktü. Kayaların bir kısmı yola dökülürken, faciadan dönüldü.
Gece, yoğun yağmur yağışı nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük Ulaşlı mevkiinde heyelan meydana geldi. Dev kaya parçaları yerinden oynayarak istinat duvarının üzerine düştü. Kaya parçalarının bir kısmı istinat duvarının üstünden yola düştü. İstinat duvarı üzerine binen yükle hasar gördü. Heyelanın araç geçişinin olmadığı sırada yaşanması faciayı önledi. İzmit istikametinde yaşanan heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Kayaların iş makineleriyle kaldırılacağı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yoldan görüntü
Heyelanın yaşandığı bölgeden görüntüler
HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER / KOCAELİ ()
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