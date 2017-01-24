DHA YURT:(GENİŞ HABERİ)TIR İLE ÇARPIŞAN YAKIT TANKERİ PATLADI :2 ÖLÜ

KONYA'da TIR ile çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu her iki aracın sürücüsü yanarak can verdi.Olay, bugün saat 13.50 sıralarında Çumra İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Büyükaşlama Mahallesi ile Çumra yolu üzerinde meydana geldi. Benzin ve mazot taşıyan Ahmet Kaplan yönetimindeki 42 HDN 02 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen Muammer Özen'in kullandığı mıcır yüklü 70 AJ 715 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta tarlaya savrulurken, yakıt tankerinde arka arkaya patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde iki aracında alev topuna döndüğünü fark etti. Ardından itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. Araçlarından fırlayıp yere savrulan sürücüler Ahmet Kaplan ve Muammer Özen'in, yanarak yaşamını yitirdiği saptandı. Her iki sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Alevlerden detay

- İftaiyenin müdahalesi

- Araçlardan detay

- Görgü tanıkları röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

==================================