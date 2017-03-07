DHA YURT(GENİŞ HABERİ)GAZİANTEP'TE BUHAR KAZANI PATLADI, FABRİKA YIKILDI

GAZİANTEP Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik kaplama fabrikasının buhar kazanı patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika yıkılırken, çevredeki işyerlerinde de hasar oluştu.Patlama sabah erken saatlerde KÜSGET sanayi sitesi D Blok'ta bir lastik kaplama fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; eski lastiklere kaplama yapmak için kullanılan buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Kentin bir çok noktasından duyulan patlamanın şiddetiyle fabrika tamamen yıkılırken, çevredeki bir çok işyeri de büyük hasar gördü. Patlamayı duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde ölen ya da yaralananın bulunmadığı tespit edildi.



Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde ise patlamanın buhar kazanından kaynaklandığı belirlendi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



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- Patlamanın meydana geldiği fabrika



- Yıkılan bina ve çevreye saçılan malzemeler



- Vatandaş ile röp.



- Yıkım alanındaki ekiplerin çalışması



- İtfaiye, polis ve ambulanslar



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB

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