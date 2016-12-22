DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti (2)

Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti (2)

ORGENERAL AKAR, HAREKAT MERKEZİNE GİTTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte bugün Kilis ve Gaziantep Bölgelerinde denetleme ve ziyaretlerine devam etti.

Orgeneral AKAR, ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Orgeneral Akar, bölgede bulunan Harekat Merkezine gitti ve Fırat Kalkanı Harekatı ve Terörle Mücadele Harekâtına ilişkin gelişmeler hakkında son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldı.

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