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DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa’da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki...

DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa’da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanına inen Akar’ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Kent merkezindeki 20'nci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Akar’ın temasları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Helikopterin jandarmaya inişi
- İlçede alınan güvenlik önlemi
- 2. Hudut Tabur Komutanlığına giriş
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA ()
 

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