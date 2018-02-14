Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü 
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

DHA YURT - Genç kadının yanmış cesedi sokak ortasında bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, Hülya Tekbey'in (23) bilinmeyen bir nedenle yanmış haldeki cesedi sokak ortasında bulundu.  Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri...

DHA YURT - Genç kadının yanmış cesedi sokak ortasında bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, Hülya Tekbey'in (23) bilinmeyen bir nedenle yanmış haldeki cesedi sokak ortasında bulundu. 

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, sokağa çıktığında bir kadının yandığını gördü. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanan kadının üzerine battaniye atarak söndürmeye çalışan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvururken, olay yeri inceleme ekipleri de yaptığı incelemede cesedin Hülya Tekbey'e ait olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi, savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Yanmış kadının cesedinden görüntü
- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

 Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314