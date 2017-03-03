DHA YURT: GECE ARTÇILARLA SARSILAN SAMSAT'TA, DEPREM KORKUSU SÜRÜYOR

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, dün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan tedirginlik devam ediyor. Ana depremin ardından bu sabaha kadar büyüklükleri 1.5 ile 4.4 arasında değişen 198 artçı sarsıntının meydana gelmesi, çok sayıda evin hasar gördüğü ilçe sakinlerini tedirgin etmeyi sürdürdü.

Adıyaman'ın kent merkezine kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 3900 nüfuslu Samsat ilçesinde dün saat 14.07'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede büyük panik ve korkuya yol açan depremde, ilçe merkezindeki binaların büyük bölümünde hasar oluştu. Bazı binaların kısmen yıkıldığı, bir çoğunda ise çatlakların oluştuğu ilçede kendisini dışarı atanlardan bir bölümü, birbiri ardına yaşanan artçı sarsıntılar üzerine, Samsat'ı terk ederek Adıyaman ve çevre ilçelerdeki yakınlarının yanına gitti.

İlçeden ayrılma imkanı bulamayanlar ise hasarlı olduğu için giremedikleri evin dışında kendilerine gelecek yardımı beklemeye başladı. Depremin ardından AFAD, Kızılay, UMKE ve çeşitli STK'ların kurtarma ekipleri de Samsat için seferber oldu. İlçeye ulaşılmasının ardından ekipler, binalarda inceleme yaptı, depremzedeler için yemek ve çadır kurulması için çalışma başlattı.

31 YARALI TABURCU EDİLDİ

İlçedeki resmi kurumların da hasar gördüğü depremde aralarında bebeklerin de bulunduğu 31 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınlarının ve sağlık ekiplerince götürüldükleri hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Yaralılardan sadece birisinin deprem sırasında panikle balkondan atlayarak ayağının kırıldığı, diğerlerinin ise hafif yaralandığı ve basit tıbbi müdahale ile tedavi edildiği bildirildi.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Adıyaman Valisi ile Samsat ve Kahta Kaymakamları gece boyu ilçede depremzedelerle bir araya gelip, yine sarsıntının etkili olduğu ilçe köylerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler doğrultusunda ekipler, öncelikli ihtiyaç sahiplerine yönlendirilerek mağdur olmaları engellendi. Bu arada ilçe merkezinde birçok depremzede ise hasarlı olduğu ve sarsıntılar nedeniyle giremedikleri evlerinin bulunduğu bölgelerde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yediden yetmişe sokakta ateş başında ısınanlar, depremde büyük korku yaşadıklarını ve kapalı yerlere girmeye korktuklarını söyledi.

180 ÇADIR KURULDU

AFAD öncülüğündeki ekipler ise ilçe merkezi ile hasar oluşan köylerdeki vatandaşlar için 180 çadır kurdu. Gece geç saatlere kadar süren çadır kurma işlemini, ateş başında ya da battaniyelere sarılarak bekleyenler, daha sonra çadıra girerek geceyi burada geçirdi. AFAD görevlileri, çeşitli noktalara kurulan çadırların bazılarının ihtiyaç olmadığı için boş kaldığını, ancak tedbir amaçlı halen çok sayıda çadırı da kurmaya hazır olduklarını kaydetti.

KÖYLERDE HASAR DAHA ÇOK

Samsat'ta neredeyse her ev ve işyerinde hasara yol açan deprem, en çok etkiyi Atatürk Barajı kıyısındaki köylerde gösterdi. Akdamar Köyü'nde 3 ev kullanılamaz hale gelirken, birçok ev ve ahırda da hasar oluştu. Deprem sırasında enkaz altında kalmaktan kurtulan Nazime ve Rabia Öztürk, "Ne olduğunu anlamadık. Bir anda her yer sallandı ve etrafı toz duman kapladı. Yakınlarımız bizi dışarı çıkardı. Evde misafir olarak bulunan 40 günlük Ece bebek de yaralandı ve hastanede tedavisi yapılarak iyileştirildi" dedi.

Göltarla Köyü'nde de depremin etkisiyle çok sayıda evde hasar oluştu. Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Abdullah Taymaz, daha önce hafif şiddetli depremlere maruz kaldığını ancak ilk kez bu kadar korktuğunu ve evinde büyük hasar oluştuğunu dile getirdi.

GECE BOYUNCA SARSINTILAR SÜRDÜ

AFAD'ın verdiği bilgiye göre saat 14.07'deki 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 10.24'e kadar büyüklükleri 1.5 ile 4.4 arasında değişen 198 artçı sarsıntı meydana geldi.

HASAR TESPİTİ BAŞLIYOR

Öte yandan Valilik ve Kaymakamlık görevlileri de hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Yetkililer, deprem nedeniyle ev ve işyerlerinde oluşan hasarın, kurulan komisyonca tespit edilerek zararlarının en kısa sürede karşılanmasının amaçlandığını vurguladı.

VALİ ERİN: İSTENİLEN YERE ÇADIR KURUYORUZ

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte depremin etkili olduğu Samsat'ta incelemelerde bulundu. Yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan ve milletvekillerine bilgilendirmede bulunan Vali Erin, Samsat ve ilçeye bağlı 16 köyde 2 bin civarında hane bulunduğunu söyledi. Depremin ardından ilçeye intikal ettiklerini ve tüm köylere ulaştıklarını anlatan Vali Erin, ilk andan itibaren tüm vatandaşların mağdur olmaması için çabaladıklarını ifade etti. AFAD ve Kızılay aracılığı ile ilçe merkezinde küçük çaplı bir çadır kent kurmak istediklerini anlatan Vali Erin, "Ancak vatandaş farklı noktalarda çadır kurulması yönünde talepte bulundu. Bunun üzerine biz de isteyen herkesin belirlediği noktalara ekiplerimizi yönlendirdik. 50 ekibimiz ile istenilen her yere çadırların kurulumunu sabah saatlerine kadar sürdürdük. Şu anda da isteyen herkese çadır temin ediyoruz" dedi.

Sabaha kadar Samsat ilçe merkezi ile köylerde inceleme yaptıklarını da ifade eden Vali Erin, vatandaşlarda oluşan korku ve endişeyi gidermeyi amaçladıklarını kaydetti. Erin, deprem ile oluşan hasarın da en kısa sürede karşılanacağını sözlerine ekledi.



AHMET AYDIN: 70-75 TOPRAK EV YIKILDI

BMM Başkanvekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise depremin ilk anından itibaren tüm kurumların Samsat için seferber olduğunu söyledi.



Orta şiddette olan depremin ardından en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu kaydeden Ahmet Aydın, şunları dedi



"30-35 civarında çok şükür içinde hayati tehlikesi bulunmayan yaralımız var. Bunların neredeyse tamamı da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Büyük kısmı da korku ve panik suretiyle atlamaktan dolayı yaralandılar. 3-4 yaralımızda küçük çaplı kırık ve çıkıklar var. Maddi hasar çok önemli değil. Kimin ne ihtiyaç ve sıkıntısı varsa en kısa sürede en iyi şekilde giderecek potansiyele sahibiz. Depremin ilk anından itibaren valiliğimiz başta olmak üzere tüm yetkililer ortaklaşa tedbirler aldılar. Burada gıda ve çadır sıkıntısı yok. 2 bin çadır temin edilmiş durumda, isteyen herkese istediği mekana çadır kuruluyor. Samsat'ta 2 bin civarında hane var ve köylerdeki 70-75 civarında toprak hane tamamen yıkılmış durumda. Çatlak ve hasarlarla ilk etapta girilemeyen mekanlar var. İlçedeki gıda ve su ihtiyaçları kriz yönetimi tarafından karşılanıyor. Gerekli planlamalar yapıldı, en ufak sıkıntı gözükmüyor. Oluşabilecek ihtiyaçların tamamı da en iyisiyle karşılanacaktır."

Görüntü DÖkümü



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- Geceyi sokakta geçirenler



- Ateş başında bekleyenler



- Sokaktaki bebek ve ailesi



- Çadırların kurulması



- Ekiplerin çalışmasını izleyenler



- Battaniye altında ısınanlar



- Depremden etkilenen eczane



- Sokakta kalan depremzedeler ile röp.



- Hasan Kırmızıtaş anonsları



- Köylerde yıkılan evler



- Hasar oluşan evler



- Depremzede köylüler ile röp.



- Adıyaman Valisi ile milletvekilleri



- Vali Abdullah Erin'in konuşması



- TBMM Başkanıvekili Ahmet Aydın ile röp.



- Deprem sırasında bir lokantadan kaçışanların görüntüsü (Güvenlik Kamerası)



: Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Eyyüp BURUN, Mahir ALAN - ADIYAMAN -)