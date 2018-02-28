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DHA YURT - Gebze-Orhangazi-İzmir otobanında heyelan

GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı. Bursa'da öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul...

DHA YURT - Gebze-Orhangazi-İzmir otobanında heyelan

GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Bursa'da öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul Mahallesi arasında heyelan meydana geldi. Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi. Heyelan nedeniyle Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanırken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerindne görüntüler
-Trafikten detaylar
-Ekipler inceleme yaparken 
-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, ()

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