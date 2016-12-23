DHA YURT - Gebze'de silahlı çatışmada vatandaşların kaçması kameralara yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşlar korku yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşlar işyerlerinden çıkarak koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bazı kişiler ise araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kurşunların hedefi olmaktan kendilerini kurtardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik kamerası
vatandaşların kaçması
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-Olay yeri
-Çatışmada urşunların isabet ettiği araçlar
-Polis ekiplerinin çalışmaları (olay yeri ekipleri)
-Yerdeki boş kovanlar
-Genel ve detaylar
Haber: GEBZE(Kocaeli), () -
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