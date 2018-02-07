DHA YURT - Gebze'de parfüm fabrikası alev alev yandı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Dilovası'nda bulunan parfüm fabrikasında saat 21.15 sıralarında başlayan yangın saat 01.15 sıralarında söndürüldü. Fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı. Olay yerine gelen fabrika çalışanı bir kadın üzüntüden baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibi kadına ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, jandarma soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bayılan kadın
- Söndürme çalışmaları
- İtfaiye ekipleri
- Fabrikadan görüntüler
Haber-kAMERA: Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT / DİLOVASI (Kocaeli), ()