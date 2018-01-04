DHA YURT - Gaziantep'ten, Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırındaki Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan akşam saatlerinde çıkan 6 askeri araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Kilis'e hareket etti. Askeri araç ve personelin Suriye sınırındaki hudut karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı
- Araçların tugaydan çıkması
- Araçların hareket etmesi
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB
Haber-Kamera:Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,()