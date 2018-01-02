DHA YURT - Gaziantep'te polise ateş açıldı (1)

Gaziantep’te hırsızlık soruşturması nedeniyle bir eve operasyon için giren polislere tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.