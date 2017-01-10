DHA YURT - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü (2)

ŞÜPHELİ BAZI KİŞİLER GÖZALTINDA

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'nün araç girişinde yaşanan saldırının ardından polis, Valilik ve Vergi Dairesi'nin de bulunduğu bölgede, kaçtığı belirtilen teröristin yakalanması için operasyon başlattı. Özel harekat polisleri, zırhlı araçlarla uzun namlulu silahla bölgede bulunan çok sayıda adrese baskın yaptı. Otopark ve iş merkezlerinin de yer aldığı bölgede yapılan operasyonlarda şüpheli tavırlar sergileyen bazı kişiler gözaltına alındı.

TERÖRİSTİN CESEDİ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Saldırıda Emniyet Müdürlüğü araç girişi önünde ölü ele geçirilen teröristin cesedi, polislerin incelemesinin ardından çağırılan cenaze aracına taşındı. Kimliği belirsiz teröristin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()