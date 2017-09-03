DHA YURT - Gazetecilerden askerlere bayram ziyareti

OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetimi, Kurban Bayramı nedeniyle Amanos Dağları eteklerindeki tek 'Kalekol' olan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Hasanbeyli İlçesi sınırlarında yer alan Amanos Dağları'nın yaklaşık 800 metre rakımlı bölgesinde, çevreye hakim tepede yer alan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden OGC yönetimi, askerlerle sohbet edip bayramlaştı. Gazeteciler ayrıca Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin göreve gidişine de tanıklık etti. Gelen ihbar üzerine hazırlık yapan JÖH timindeki rütbeli askerlerin de bayramını kutlayan gazeteciler, onları göreve uğurladı. OGC Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, askerlere kolonya ve çikolata ikramından sonra hediye paketi takdim etti. İsrafil Avcı, şöyle dedi:

"Sizler uzak illerden buraya gelip, vatanımızı korumak, şanlı bayrağımızı burada dalgalandırmak için görev yapıyorsunuz. Ülkemizin en çok şehit veren ili olan Osmaniye'de görev yaptığınız için bizler de sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istedik ve bayramınızı kutlamaya geldik. Osmaniye olarak sizlere minnettarız."

Bayramlaşma, karakola getirilen kurbanlık koyun tekbirler eşliğinde kesildi. Daha sonra kalekolun bahçesinde düzenlenen eğlence programında Osmaniyeli yerel sanatçı İbrahim Karacülle ilk olarak kahramanlık türküleri söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalecik Şehit Ali jandarma Karakol Komutanlığı tabelası

- Kalekoldaki Nöbet kulelerinden detay

- JÖH timi operasyon için hazır sırada emir beklerken

- JÖH Timi Komutanının askerlere olayı anlatması

- JÖH Timi Operasyon öncesi ant içmesi, detay görüntüler

- JÖH Timi koşarak araçlara binmesi detaylar

- Araçların Kalekoldan Çıkması

- Mevzide bekleyen silahlı asker görüntüsü

- OGC Başkanı İsrafil Avcı JÖH timine bayramını kutlayıp hediye vermesi

- Kurban kesilmesi askerlerden detay

- Kalekol komutanı askerlere karşı konuşma yapması

- OGC Başkanı İsrafil Avcı Konuşması

- İsrafil Avcı askerlere hediyelerini vermesi bayramlarını kutlaması

- Çikolata ve kolonya ikramı

- Nöbetteki askerlerin ailelerine mesaj göndermesi

- Askerlerin yerel sanatçının söylediği müzik eşliğinde oyun oynaması

- Alkış çalarken detay görüntüler

- Şiir ve türkü söyleyen askerlerden detaylar

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()

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