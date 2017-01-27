DHA YURT - Freni boşalan yolcu otobüsünü şoför, 3 kilometre sonra durdurabildi

TOKAT'ta freni boşalan yolcu otobüsünü, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan rampaya süren şoför büyük bir kazayı engelledi.

46 yolcusu ile Batman'dan Çorum'a seyir halinde olan 50 yaşındaki Cemal Erdaş idaresindeki 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsünün sabaha karşı Tokat girişinde freni boşaldı. Yaklaşık 3 km boyunca frensiz bir şekilde kent merkezine doğru ilerleyen otobüsü durdurmak için şoför büyük çaba gösterdi. Bu arada otobüs içerisinde bulunan yolcular polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri otobüsün geliş istikametine doğru yolu araç trafiğine kapattı. Otobüs şoförü Cemal Erdaş Kız Meslek Lisesi karşısındaki hafif rampa yola manevra yaptı. Devrilmekten son anda kurtularak durdurulabilen otobüsteki yolcular büyük korku yaşadı.

Otobüsün frenlerinin hava boşalması nedeni ile tutmadığını ifade eden şoför Erdaş , "Yaklaşık 3 kilometre boyunca otobüsü nasıl durdurabilirim diye bankete vurdum, bu yokuş yolu görünce de otobüsü döndürerek durdurdum" dedi.

Yolculardan Ahmet Selçuk "Otobüs arıza verdi, kaptan çok çaba sarf etti. Sağa sola vurdu. Kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sonunda da kurtardı" dedi.

Olayın ardından yolcular servislerle Şehirlerarası Yolcu Terminali'ne taşınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Rampada durdurulan otobüs

-Şoför ve yolcuların görüntüsü

-Şoförün konuşması

-Yolcunun açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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