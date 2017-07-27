DHA YURT - Fırtına, Marmara ve Avşa'daki tatilcileri korkuttu (3) ( Görüntü Ekiyle Yeniden) 

AVŞA ADASINDA SAHİL GUVENLIK BOTU KIYIYA YANAŞTI

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik'e ait Zodyak botu zorunlu olarak kumsala çıkartıldı. Bu arada Tekirdağ ile Avşa arasında yolcu ve araç taşıyan Ömer Kaptan adlı gemi Avşa'nın Yiğitler Mahallesi'ndeki limana yanaşırken, Ro Ro Gemisi ise Ekinlik Adası'ndaki Limana sığındı.

DENİZ OTOBÜSÜ GERİ DÖNDÜ

Avşa Adası'ndan hareket eden İDO deniz otobüsü, kötü hava şartları nedeniyle yaklaşık yarım saat sonra geri döndü. Ancak Avşa Adası'nda iskeleye yanaşamayan deniz otobüsü, Marmara Adası'na yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yolculara kalacak yer tahsis edilmesi için görevlilere talimat verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Deniz otobüsünden görüntüler

-Vatandaşların İDO bilet gişesindeki yetkililerle görüşmesi

-Vatandaşların polisle görüşmesi

Süre: 2 dakika 2 saniye Boyut: 124 MB