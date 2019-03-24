DHA YURT - FIRTINA, BİNANIN ÇATISINI UÇURDU

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Çatı düşerken elektrik kablolarını da kopardı. Olay, saat 23.30 sıralarında Çay Mahalle 2137 Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan fırtına, 4 katlı bir...

24 Mart 2019 Pazar 01:56