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DHA YURT- Fırtına ağacı devirdi, 4 kişi evde mahsur kaldı

MERSİN'de, fırtınadan devrilen ağaç, 4 kişilik aileyi evlerinde 2 saat mahsur bıraktı. Olay, Merkez Akdeniz İlçesi Anadolu Mahallesi Homurlu Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 25 metre uzunluğundaki çam ağacı,...

DHA YURT- Fırtına ağacı devirdi, 4 kişi evde mahsur kaldı

MERSİN'de, fırtınadan devrilen ağaç, 4 kişilik aileyi evlerinde 2 saat mahsur bıraktı.

Olay, Merkez Akdeniz İlçesi Anadolu Mahallesi Homurlu Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 25 metre uzunluğundaki çam ağacı, Abdulgaffar Azgan'a ait evin kapısının önüne devrildi. Elektrik tellerine de zarar veren ağaç nedeniyle evlerinden çıkamayan Azgan Ailesi, polis ve itfaiyeden yardım istedi. Aileye yardım için gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmemesi nedeniyle olaya müdahale edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ekipler, akımın kesilmesinin ardından, ağacın dallarını keserek aileyi kurtardı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen agacın görüntüsü

- Kopan tellerin görüntüsü

- Bir vatandaş olayı anlatırken

- Ağaçtan görüntüler

- İçeride mahsur kalanlar agacın üstünden dışarı çıkarken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:37  BOYUT: 84.29 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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