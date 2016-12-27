DHA YURT - Fırat Kalkanı şehidi 2 astsubay cenazeleri DNA testiyle belirlendi (2)

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan ve DNA örnekleriyle cenazeleri teşhis edilen astsubay kıdemli çavuşlar 30 yaşındaki Furkan Yavaş ile 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından morgdan alınarak havaalanına götürüldü. Şehitler için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında apronda hazır bekleyen Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehitlerden Yavaş'ın cenazesi İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne, Altıparmak'ın cenazesi ise Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Şehitler için düzenlenen tören



- Törene katılanlar



- Şehitlerin uçağa taşınması



- Uçağın hareket etmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER - Ahmet ÖZER / GAZİANTEP, ()