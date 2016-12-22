DHA YURT - FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLAN ASKERLER

FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLAN ASKERLER

1) Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, Gölcük Depremi'nde ölen annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen 14 askerden, Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın acı haberi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde hemşire olan kardeşi Gamze Göktepe'ye bu sabaha karşı verildi. Gözyaşına boğulan Gamze Göktepe, eşi İsmail Göktepe ile birlikte, babasının oturduğu Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne gitmek üzere yola çıktı.

muhabirinin telefonla sorularını yanıtlayan İsmail Göktepe, "Acımız büyük. Konuşamıyorum. Şehidimiz Özel Kuvvetler'de görev yapıyordu. 1999'daki Gölcük Depremi'nde yaşamını yitiren kayınvaldemi Bursa Orhangazi'de toprağa vermiştik. Gölcük'te yaşayan kayınpederim de bizim yanımıza yerleşmeyi düşünüyordu. Şehidimizi de Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesinin yarın Orhangazi'de askeri törenle toprağa verileceği belirtildi.

ANNESİ GÖLCÜK DEPREMİNDE CAN VERMİŞTİ

Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Şirinköy Mahallesi'nde oturan babası Hasan Albayrak'a ise şehadet haberini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberi ile yıkılan Hasan Albayrak rahatsızlanırken, hazır bulunan 112 Acil ekibi müdahalede bulundu.

Şehit haberini alan komşuları eve gelirken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin Ankara'da olduğu, eşi ve çocuğunun oradan Bursa'ya geleceği belirtildi. Hasan Albayrak, yanına gelen kızı Gamze Göktepe ile birlikte, üzerinde Türk bayrağı bulunan Gölcük Belediyesi'ne ait araçla gelini ve torunun bulunduğu Ankara'ya götürüldü.

Şehidin annesi Suzan Albayrak'ın ise 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalarak öldüğü, cenazesinin de Bursa Orhangazi'de toprağa verildiği öğrenildi.

KIZ KARDEŞİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Bursa Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Orhangazi Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu.Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesinin akşam saatlerinde Yenişehir Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor.

BURSA VE KOCAELİ'DEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan BOZBEY- Soner GÜLEZER/ORHANGAZİ (Bursa), GÖLCÜK (Kocaeli), () -

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2) Şehit Astsubay'ın Elazığ’daki baba evine ateş düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın Elazığ’daki baba evine acı haber ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuş, 15 asker de yaralanmıştı. Şehit olan Elazığlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ailesinin evine, itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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3) Suriye şehidi astsubay 1.5 ay önce evlenmişti



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesinin evine ateş düştü. Yaklaşık 1.5 ay önce evlendiği belirtilen Özüpek'in yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine büyük Türk bayrağı asıldı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'ta çıkan çatışmaların ardından DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında 14 asker şehit oldu. Şehit askerlerden komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de oturacn ailesinin evine ateş düştü. Anne Sevim Özüpek oğlunun şehit olduğu haberini bugün 03.00 sıralarında askeri yetkililerden alarak gözyaşlarına boğuldu. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Özüpek'in ailesinin evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ailesinin oturduğu İstasyon Mahallesi'nde sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Göktan Özüpek'in 1.5 ay önce Ankara'da hemşire olan Merve Özüpek ile evlendiği belirtildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, () -

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4) El Bab'da bordo bereli astsubay Furkan Yavaş şehit oldu



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta çıkan çatışmalarda şehit olan askerlerden bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba evine ateş düştü. Acı haberi dün gece öğrenen şehit annesi Zeynep Yavaş, “Sakın öyle bir şey söylemeyin" diye feryat etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) IŞİD kontrolündeki El Bab kentine yönelik operasyonunda, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın şehadet haberini, askeri yetkililer gece yarısı İzmir'deki ailesine bildirdi. Ailenin Gaziemir'deki evinin kapısını çaldıklarında dışarı eşi emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ile çıkan şehit annesi Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" diyerek feryat etti.

Ailenin acısını ilk olarak eve gelen yetkililer ile komşuları paylaştı. Haberi duyan yakınları da eve akın etti. Bu arada şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Astsubay Yavaş, İzmir'e en son Ramazan Bayramı'nda geldiği, zaman zaman ailesini arayarak operasyonların yapıldığını ancak kendisinin iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR () -

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5) Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Başçavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca'nın, acı haberi Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düşürdü.

Merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Şerife Karaca, askeri yetkililerin verdiği acı haberle yıkıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit annesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları da Türk bayrağı asılan eve akın ederek, taziye dileklerini iletmeye başladı. 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtildi. 5'i kız 9 kardeşi olan bekar Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek tören ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANRAŞ, ()-

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6) Suriye'de şehit olan Acar'ın annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden, Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki evine ateş düştü. Karşısında kaymakam ve polisi gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün teröristlerle El Bab'ta çıkan çatışmalarda 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın acı haberini, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nin Kazımiye Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi.

Polis olan eşi Muzaffer'i 4 yıl önce yitiren Hanife Acar, iki çocuğundan oğlu Akın da şehit düşünce, tek kızıyla baş başa kaldı. Fenalaşan şehit annesi Hanife Acar'a, ilk müdahaleyi hazır bekletilen sağlık ekibi yaptı.

Evin tek erkek çocuğu olan şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın vatani görevini tamamladıktan sonra iş aradığı, bulamayınca da uzman çavuş olduğu belirtildi. Uzman Çavuş Acar'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları evine akın ederek annesi Hanife Acar'a başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin evine de Türk bayrağı asıldı.

SURİYE ŞEHİDİ ACAR, BİR GÜN ÖNCE ANNESİNİ ARAMIŞ: BENİ MERAK ETME

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerin saldırılarında şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar, bir gün önce telefonla aradığı annesi Hanife Acar'a operasyona gideceklerini belirterek, " Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerle El Bab'ta terörist saldırılarda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan annesi Hanife Acar'a acı haberi Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verilmişti. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirmişti.

Bir süre önce askerden gelen ve iş bulamayınca uzman çavuş olduğu belirtilen Akın Acar'ın, şehit olmadan bir gün önce annesi Hanife Acar ile telefonla görüştüğü belirtildi. Şehit Acar, telefonla aradığı annesine operasyona gideceklerini belirterek, " Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş. Anne Acar'ın ise olay günü oğluna, "Oğlum nasılsın diye" mesaj gönderdiği ancak bir cevap alamadığı öğrenildi.

KOMUTAN ZİYARET ETTİ

Çorlu 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehit annesi Hanife Acar, karşısında komutanı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tümgeneral Alparslan, acılı anneyi uzun süre teskin etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), ()-

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7) Konya'ya şehit ateşi düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (KONYA) ()-

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8) Burdur’a şehit ateşi düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı’nda El-Bab’da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz’ın acı haberi Burdur’daki yakınlarına verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur’un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı’nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz’ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya’da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur’a yola çıktığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mesut MADAN/BURDUR, ()-

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9) Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit acısı Yozgat’a düştü



SURİYE’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/ÇAYIRALAN(Yozgat), ()-

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10) Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.

5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() -

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11) Şehit uzman çavuş Kökkaya 5 ay önce babasını kaybetmişti



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'deki evinde yas var.

El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 kız çocuğu babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem var. 5 ay önce babası Şükrü Kökkaya'nın kalp krizinden ölümünün ardından Mehmet'in de şehit olması 6 kardeşi ve yakınlarını yasa boğdu. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 2 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Kayseri'nin Develi ilçesinden olan genç kadının isteği, aile tarafından da kabul edilerek, yetkililere bildirildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Kökkaya, Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ ()-

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12) Samsunlu şehit Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. Aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: ÇARŞAMBA(Samsun),()-

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13) Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Ferhat Demir’in Bursa'da yaşayan ailesine acı haberi ulaştı.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in acı haberi, dün gece Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Cevher Sokak’ta oturan ailesine verildi. Şehit askerin baba evi ve evin bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, Yıldırım Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nden Bursa’ya gelen Bahri- Fadime Demir’in 5 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görevli olduğu ve buradan Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatına katıldığı öğrenildi.

Üç ay önce evlendiği öğrenilen Ferhat Demir’in cenazesinin Bursa’da toprağa verilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş Demir’in şehit haberinin ulaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başsağlığı mesajı yayınladı.

DÜN SABAH EŞİNİ ARAMIŞ

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ferhat Demir’in merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziyeleri kabul edenler arasında bulunan şehidin amca oğlu Selim Demir, Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görev yaptığını belirterek, "Görevli olarak Suriye El Bab'a gitti. Yaklaşık 45 gündür oralardaydı. En son dün sabah 10.00 sıralarında eşi Fatma Demir ile görüşüp, operasyona gideceğini söylüyor. Kendisine daha sonra ulaşamıyorlar. Çok az izin yapabiliyordu. Üç ay önce evlenirken de ancak 5 gün izin kullanabilmişti" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA, ()-

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14) Erbaa'ya şehit ateşi düştü



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'daki çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()-

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15) Kars şehidine ağlıyor

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın acı haberi Kars'ın Susuz İlçesine düştü.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen askerden biri olan 27 yaşındaki Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın şehit olduğu haberi ailesini yasa boğdu. Fikriye-Zeki Yekebağcı çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Ömercan Yekebağcı'nın acı haberinin ardından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin önündeki kar birikintileri iş makineleriyle temizlendi. Şehidin baba evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin ailesini ilçe protokolü ve askeri erkan da yalnız bırakmadı. Bekar olan Ömercan Yekebağcı'nın Sarıkamış 57'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olduğu buradan El Bab'a gittiği belirtildi. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: KARS,()-

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16) Konya'ya ikinci şehit ateşi düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada 24 yaşındaki Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak da şehit düştü. Aynı çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz ile birlikte Konya'ya ikinci şehit ateşi düşmüş oldu.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un, memleketi Ereğli İlçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a, acı haber gece yarası askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Boz'un cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Astsubay Okan Altıparmak'ın, memleketi Seydişehir İlçesi Taraşcı Mahallesi'nde ateş düştü. Şehit Altıparmak'ın annesi Neriman ve babası Yaşar'ın İstanbul Üsküdar'da oturduğu öğrenildi. Seydişehir'deki dedesi İsmail Altıparmak'a ise henüz haber verilmediği belirtildi. Şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu öğrenildi. Şehit Altıparmak'ın cenazesinin ailenin tercihine göre İstanbul ya da Konya'da defnedileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), ()-

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