DHA YURT - Fırat Kalkanı'nda, 24 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün geceden bu sabaha kadar havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 24 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. 194 terör örgütü DEAŞ hedefinin ateş altına alındığı harekatta, ayrıca terör örgütü PKK/PYD tarafından kullanılan bir drone de ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla geçen 24 Ağustos günü 'Fırat Kalkanı' adını verdiği harekatı başlattı. Harekat kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden oluşturulan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik çalışma sürdürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, harekatın 122’nci gününde yaşanan çatışmalarda 2 DEAŞ terör örgütü üyesinin, havadan yapılan müdahalelerde ise 22 olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Havadan ve karadan teröristlere yoğun müdahale edilerek, El Bab'ın ele geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi: "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 2 DEAŞ terör örgütü ölü olarak ele geçirilmiştir. PYD/PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 1 drone ele geçirilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 143 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 51 hedef ateş altına alınarak 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca barınma, silah mevzi, savunma mevzi maksatlı kullanılan 37 bina, üç cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2208 EYP ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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