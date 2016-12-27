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DHA YURT - Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 asker tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu (2) (YENİDEN)

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 asker tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu (2) (YENİDEN) El Bab yaralısı Uzman Erbaş Ankara'da şehit oldu SURİYE'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve...

DHA YURT - Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 asker tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu (2) (YENİDEN)

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 asker tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu (2) (YENİDEN)

El Bab yaralısı Uzman Erbaş Ankara'da şehit oldu

SURİYE'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi gören sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'ın şehit olduğu haberi Bitlis'in Adilcevaz'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık'ta El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan da bugün tedavi gördüğü Ankara'da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayar şehit oldu. Bozaslan'ın şehit olması haberi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman Erbaş Bozarslan'ın cenazesinin yarın memeleketinde düzenlenecek törenin ardından taprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () -

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