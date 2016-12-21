Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

DHA YURT - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit acısı Yozgat’a düştü

SURİYE’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine...

DHA YURT - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit acısı Yozgat’a düştü

SURİYE’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin de yaklaşık 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi,

Görüntü dökümü

----------------

-Şehidin baba evinden görüntüler

-Taziyeler

 

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/ÇAYIRALAN(Yozgat), ()-

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55