Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

DHA YURT - FETÖ sanığı Yüzbaşı, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi (ARŞİV görüntülerle)

BURSA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında,15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan Bursa İl Jandarma eski Komutanı  Albay Yurdakul Akkuş'un...

DHA YURT - FETÖ sanığı Yüzbaşı, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi (ARŞİV görüntülerle)

BURSA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında,15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan Bursa İl Jandarma eski Komutanı  Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan Yüzbaşı olan Yılmaz Gündüz, girişimin yaşandığı gece eşi ve çocukları ile birlikte konser veren Sanatçı Hadise'yi izlemeye gittiğini belirtip, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı Bursa'da, kendisini  sözde sıkıyönetim komutanı olarak ilan edip talimatlar verince tutuklanan Yurdakul Akkuş'unda aralarında   bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya  tutuksuz sanıklar  Hacı Hüseyin Çelenk,  Ali Yasal ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkemede, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Yılmaz Gündüz, yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmeyip, "Hakim bey ben o akşam eşim ve çocuklarımla Sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiç bir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

SAVCI, AKKUŞ İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada SEGBİS sistemi ile savunma yapan diğer sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada mütalaa  veren ve tutuksuz sanıklar için beraat isteyen Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet,  "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan  ise 10-15 yıl hapis cezası talep etti.

Savcı aynı davada  Sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini isteyen, Yılmaz Gündüz ile diğer tutuklu sanıklar Murat Yıldırım,  Hakan Kutkan, Ali Çiğci,  Ertuğrul Yüksel, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin, Duran Demir ve Kemal Şendur için ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

HADİSE NİN TANIK OLARAK DİNLENMEMESİNE KARAR VERDİ

Savcını mütalaasından sonra yargılamaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanıkların tahliye istemlerini kabul etmedi.

Görüntü Dökümü: ARŞİV
-Araçların içeri girişi
-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı
-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

Haber: Halil ÖZÇOBAN / Bursa
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314