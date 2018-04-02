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DHA YURT - Fethiye'de batan dalış teknesindeki 71'i öğrenci, 79 kişi kurtarıldı (3)

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan teknedeki 79 kişinin kurtarılmasıyla ilgili Sahil Güvenlik komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 11.45’te, Muğla ili Fethiye...

DHA YURT - Fethiye'de batan dalış teknesindeki 71'i öğrenci, 79 kişi kurtarıldı (3)

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan teknedeki 79 kişinin kurtarılmasıyla ilgili Sahil Güvenlik komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 11.45’te, Muğla ili Fethiye Körfezi Dökükbaşı Burnu Af Kulesi mevkiinde bir dalış teknesinin battığı bildirilerek yardım talebinde bulunulmuştur. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 5 Sahil Güvenlik botu tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Başlatılan arama kurtarma faaliyetine, bölgede seyir halinde bulunan Deniz Kuvvetleri gemisi TCG Poyraz ve 1 Deniz Kuvvetleri helikopteri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru KIYEM-5 iştirak etmiştir. Olay mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, batan söz konusu dalış teknesinde bulunan 79 kazazedenin kendi imkanları ile kayalıklara çıktığı ve herhangi bir kayıp şahıs olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Arama kurtarma faaliyetine iştirak eden deniz unsurları tarafından, kayalıklarda bulunan kazazedeler kurtarılarak Fethiye Limanı’na intikal ettirilmiştir" denildi.

İKİ GÜN ÖNCE GELMİŞLER
Dalış teknesinde bulunan mürettebat dışındakı 71 kişinin, Sabancı Üniversitesi Dalış Grubu öğrencileri olduğu ve iki gün önce İstanbul'dan Fethiye'ye geldikleri belirtildi.

Haber:Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), ()
 

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