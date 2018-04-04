Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen vefat etti. Bir süredir tedavi gören Bente Şen'in yakalandığı hastalıktan kurtulamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
DHA YURT - Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'i eşi Bente Şen hayatını kaybetti
Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen vefat etti. Bir süredir tedavi gören Bente Şen'in yakalandığı hastalıktan kurtulamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
04 Nisan 2018 Çarşamba 23:24
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